Что известно о танках M1 Abrams, которые Байден передаст Украине?

CentralAsia (CA) - Чем известен танк M1 Abrams, который США пообещали Украине.

Как пишет «Страна.ua», это крайне тяжелый танк - тяжелее всех своих «одноклассников», и в последних модификациях доходит до 68 тонн (для сравнения - Т-90 весит до 48 тонн, «Леопард» - около 55).

Американцы утверждают, что благодаря этому «Абрамс» лучше защищен, чем свои конкуренты. Кроме того, он покрыт броней, которая десятки лет модернизировалась и также считается лучшей в классе.

Но этот танк тяжелый, имеет меньший запас хода, чем конкуренты и крайне неэкономен в расходе топлива (что признавали и сами Штаты, когда отказывались от передачи своих танков Украине).

Еще один недостаток защищенности «Абрамса» - это оставшийся со времен «холодной войны» перекос при усилении лобовой части танка. Тогда как ПТУРы используются против «Абрамсов», как правило, сбоку. Например, йеменские повстанцы-хуситы подбили так не менее 20 саудовских M1A2S.

Та же проблема, впрочем, и у Т-90, но российские машины считаются более маневренными.

Из весомых преимуществ «Абрамса» - размещение боекомплекта в отдельных отсеках, что уменьшает вероятность гибели экипажа при детонации (на Т-90 такой опции нет).

Также, как признают и российские эксперты, бронебойные снаряды «Абрамса» эффективнее, чем те, что используются на Т-90, разработанные еще при СССР.

Ограничивает огневую мощь российского танка и автомат заряжания, который не предназначен для более длинных снарядов.

Главное преимущество российских танков - они существенно дешевле. Экспортная стоимость танка Т-90С составляет около $2,5 млн, а цена Т-90МС - до $4,3 млн.

При этом новые западные танки стоят не менее $6 млн. «Абрамсы» - порядка $8-9 млн, чем объясняется высокая стоимость всего пакета военной помощи Украине, в который они вошли.

И, наконец, непонятно, как «Абрамс» будет себя вести в условиях Украины: раньше их использовали в основном на Ближнем Востоке. Особенно, если поставка будет ближе к зиме.

В сети расходится видео, как «Абрамс» не может заехать на заснеженный холм и сползает назад. После этого многие начали задавать вопросы, как поведет себя «Абрамс» в украинской климатической зоне.

Ранее сообщалось, что США отправят в Украину 31 танк Abrams в рамках военной помощи. Стоимость такого количества военной техники они оценили в 400 млн долларов.