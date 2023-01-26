Маулен Ашимбаев вновь стал спикером сената Казахстана

Маулен Ашимбаев

CentralAsia (KZ) - Депутаты сената Казахстана единогласно поддержали предложение президента избрать спикером палаты Маулена Ашимбаева. В ходе тайного голосования они отдали за него все 50 голосов.

«Счетной комиссией подсчитаны голоса и установлено: в бюллетень внесена кандидатура Маулена Ашимбаева. Для голосования выдано 50 бюллетеней, из избирательных урн изъято 50 бюллетеней, недействительных бюллетеней нет, за проголосовали 50», — сказал председатель счетной комиссии Султанбек Макежанов.

Маулен Ашимбаев занимал пост председателя палаты с 2020 года. До этого он работал первым заместителем руководителя Администрации президента, помощником президента, первым заместителем председателя партии Nur Otan.

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