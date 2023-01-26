Монголия и КТ подписали соглашение о поставках минеральных ресурсов

CentralAsia (MNG) - Южнокорейский телекоммуникационный гигант KT Corp. заявил в четверг, что подписал соглашение о партнерстве с правительством Монголии для обеспечения стабильных поставок около 80 видов полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы.

Испольнительный директор KT Ку Хён-мо подписал меморандум о взаимопонимании по минеральным ресурсам с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Улан-Баторе на полях встречи, направленной на укрепление стратегического сотрудничества в реализации цифровой трансформации в Монголии.

Монголия является одним из ведущих мировых поставщиков полезных ископаемых. Она имеет около 80 видов месторождений полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы, медь, флюорит, золото, железо и цинк. Месторождения редкоземельных элементов страны составляют около 16 процентов мировых запасов. Редкоземельные элементы являются важными минеральными ресурсами и используются в различных перспективных отраслях, таких как новые и возобновляемые источники энергии, электротехническая продукция и автомобильные запчасти.

В соответствии с соглашением, КТ заложила прочную основу для преимущественной поставки различных минеральных ресурсов Монголии другим отраслям промышленности в Корее. По словам официальных лиц, компания обсудит с правительством Южной Кореи и корейскими промышленными кругами более конкретные планы поставок ресурсов.

В день подписания меморандума в Монголии состоялась отдельная церемония назначения руководителя КТ главным техническим директором страны. Ку Хён-мо стал первым иностранным бизнесменом, удостоенным этой чести.

В соответствии с новой политикой правительства Монголии по восстановлению, KT с прошлого года прилагает усилия для цифровой трансформации всей отрасли в стране. Ожидается, что сотрудничество в области цифровой трансформации между KT и правительством Монголии внесет значительный вклад в развитие отраслей с будущей добавленной стоимостью в Корее, а также в развитие отраслей промышленности Монголии.

В декабре 2021 года правительство Монголии приняло новую политику восстановления, первую часть программы страны «Видение 2050», направленной на диверсификацию экономики, развитие промышленности и продвижение демократии на путь долгосрочного развития. В мае прошлого года в стране также был создан отдел цифрового развития для реализации стратегии «Цифровая Монголия».

Ку Хён-мо получил признание за возможности цифровой трансформации KT и вклад, основанный на стратегии компании цифровой платформы (Digico). Назначив Ку Хён-мо техническим директором, правительство Монголии планирует ускорить цифровую трансформацию страны в таких областях, как финансы, медицинское обслуживание, цифровые технологии и средства массовой информации.

«Последнее сотрудничество с Монголией в различных сферах бизнеса, от ресурсов и финансов до медицинского обслуживания и средств массовой информации, положило начало расширенной стратегии Digico», — сказал Ку Хён-мо. «Мы надеемся отметить этот год как первый для KT, который расширит нашу стратегию и ноу-хау до глобальной стратегии Digico, возглавив развитие и глобальный рост других отраслей как дома, так и за рубежом».

источник: The Korea Herald

перевод: Татар С.Майдар

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения