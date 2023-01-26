В Казахстане за сутки зарегистрировали 62 случая заражения коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции и два случая коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 405 626 случаев КВИ+ и 90 693 случая КВИ-.

На 26 января лечение получают 1 711 человек (1 569 КВИ+ и 142 КВИ-), из них в стационарах остаются 114 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 597. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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