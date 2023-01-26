В ночь на 26 января Россия выпустила по Украине 24 дрона, - ВСУ

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CentralAsia (CA) - В ночь с 25 на 26 января войска РФ выпустили по Украине 24 иранских дрона-камикадзе, все они были сбиты Вооруженными силами Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в телеграм-канале.

Сообщается, что пуски беспилотников производились с западного побережья Азовского моря. По предварительным данным, российские войска применил 24 «шахеда». Все они были сбиты зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных сил при взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

В Воздушных силах ВСУ уточняют, что большую часть дронов сбили в центре страны.