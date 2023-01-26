Решения на основе блокчейна Visa могут интегрироваться, чтобы открыть новую эру платежей, — idax

CentralAsia (MNG) - idax, первая биржа криптовалют в Монголии, делится информацией о стейблкоинах и цифровой валюте Центрального банка (CBDC).

Альфред Ф. Келли, испольнительный директор Visa, сказал, что можно интегрировать решения на основе блокчейна в услуги, чтобы открыть новую эру платежей.

Ежегодное собрание акционеров Visa состоялось в прошлый вторник, и Келли представил планы компании по CBDC и стейблкоинам во время своей презентации. Подчеркивая, что технология все еще находится на ранней стадии разработки, компания считает, что цифровая валюта Центрального банка (CBDC) и стейблкоин будут играть важную роль в платежах.

Мало того, он также сообщил, что реализует ряд подобных инициатив.

Компания также позволяет пользователям покупать криптовалюты и NFT с помощью карт Visa, а пользователи могут конвертировать криптовалюты или стейблкоины в фиат с помощью карт Visa.

В настоящее время Visa используют более 100 миллионов клиентов по всему миру.

Цифровая валюта центрального банка (CBDC) — это цифровая форма фиатной валюты страны, которая также является требованием к центральному банку. Вместо того, чтобы печатать деньги, центральный банк выпускает электронные монеты или счета, обеспеченные полным доверием и кредитом правительства.

источник: idax

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