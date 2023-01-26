В ООН назвали число беженцев с Украины в Европе

- Азия и мир, общество
- 12:25, 26 января 2023
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CentralAsia (CA) - По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с начала военных действий в Украине в страны Европы прибыли 7 996 573 украинца. Для получения временной защиты и поддержки зарегистрировались 4 952 938 человек. Лишь за последнюю неделю число беженцев увеличилось на 18 593.
Большинство украинских беженцев отправились в Россию (2 852 395). Их также приняли следующие страны:
Польша — 1 563 386,
Германия — 1 021 667,
Чехия — 483 620,
Италия — 169 306,
Испания — 161 012,
Великобритания — 157 300,
Болгария — 151 332,
Франция — 118 994,
Румыния — 109 413,
Словакия — 107 203,
Молдавия — 102 160.
Остальные государства приняли менее 100 тыс. украинцев. В целом с начала вооруженного конфликта, по данным УВКБ, Украину покинули 17 923 566 человек (население Украины составляет около 43 млн). Обратно в страну вернулись 9 770 241 украинец.