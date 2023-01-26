Узбекистан закупит нефть у Туркменистана

Nick Oxford/Reuters

CentralAsia (TM) - Компания «Узбекнефтегаз» планирует в этом году закупать нефть у туркменской Petronas Çаrigali для загрузки мощностей Бухарского нефтеперерабатывающего завода, сообщила пресс-служба компании.

Этот вопрос обсуждался на встрече руководства «Узбекнефтегаза» и делегации компании Petronas Çаrigali в Ташкенте. Стороны договорились совместно подготовить программу поставок.

Компания Petronas Çаrigali является одним из операторов по добыче нефти и газа на туркменском шельфе Каспийского моря. Это дочернее предприятие малайзийской нефтегазовой компании Petronas.