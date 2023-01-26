Возможности китайских компаний в торговле углем обсудили на Монгольской фондовой бирже

CentralAsia (MNG) - Руководство Монгольской фондовой биржи (МФБ) приняло советника по коммерческим и экономическим вопросам Посольства Китайской Народной Республики Сун Сюэцзюня и заместителя директора Генеральной торговой палаты Китая в Монголии Чай Фан Пин.

В ходе встречи генеральный директор МФБ Алтай Хангай представил посетителям текущую и будущую ситуацию на рынках капитала Монголии. Стороны обменялись мнениями о возможностях увеличения китайских инвестиций на рынках капитала Монголии. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие действия по предоставлению возможности китайским компаниям участвовать в онлайн-торгах углем, организованных Монгольской фондовой биржей с февраля 2023 года.

Правительство Монголии приняло решение о продаже угля через электронный аукцион в соответствии с Постановлением Правительства № 362, утвержденным 14 декабря 2022 года, а 12 января 2023 года МФБ провел пробный электронный аукцион экспорта угля. КНР, Сингапур и Гонконг приняли участие и приобрели два лота или 12 800 тонн угля, которые торговались через пробные торги МФБ у ООО Energy Resources.

Сто семьдесят китайских компаний осуществляют закупки у АО «Эрдэнэс Тавантолгой».

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