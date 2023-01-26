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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах

CentralAsia (CA) -  На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Ее объявляют уже третий день подряд. Энергетическая компания ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетного удара.

Telegram-канал издания «Страна.ua» сообщает о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях. Власти Киевской и Винницкой областей подтвердили работу ПВО. УНИАН сообщает о работе ПВО в Одесской области.

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