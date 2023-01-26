На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах
- Азия и мир, политика
- 13:39, 26 января 2023
- Просмотров: 5294
- Обновлено: 13:40, 26 января 2023
CentralAsia (CA) - На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Ее объявляют уже третий день подряд. Энергетическая компания ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетного удара.
Telegram-канал издания «Страна.ua» сообщает о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях. Власти Киевской и Винницкой областей подтвердили работу ПВО. УНИАН сообщает о работе ПВО в Одесской области.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.