На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах

CentralAsia (CA) - На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Ее объявляют уже третий день подряд. Энергетическая компания ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетного удара.

Telegram-канал издания «Страна.ua» сообщает о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях. Власти Киевской и Винницкой областей подтвердили работу ПВО. УНИАН сообщает о работе ПВО в Одесской области.