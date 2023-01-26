Медведчук раскрыл маршрут полета перед обменом пленными

Виктор Медведчук

CentralAsia (CA) - Самолет с экс-депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком при обмене пленными с Украиной в сентябре 2022 года сначала прилетел в Польшу, а потом — в Турцию. Об этом Медведчук заявил в интервью RT.

«<...>когда я узнал накануне 21 сентября (если быть точным, 20 сентября 2022 года) о том, что этот обмен состоится, и 21-го меня перемещали сначала на самолете в Польшу, где я находился в самолете фактически 12 или 14 часов. И я видел, что шли переговоры», — рассказал Медведчук.

По его словам, он сомневался в том, что обмен может состояться, но убедился в этом, когда из Польши самолет прилетел в Анкару. «Я уже вышел, увидел российский самолет и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место», — заявил политик.

Медведчук отметил, что перед обменом его сопровождали сотрудники украинских спецслужб, которые «постоянно вели какие-то переговоры».

Обмен пленными произошел в ночь на 22 сентября 2022 года. Украинские власти утверждали, что в рамках обмена России выдали 50 пленных, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, а Украине — 215.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что обмен произошел по его указу. По его словам, в результате обмена украинской стороне передали 215 человек, российской — 56 человек, среди которых 55 — военнослужащие.

Виктор Медведчук известен в СМИ как кум российского президента Владимира Путина. Он был депутатом Верховной рады и главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В Украине Медведчуку грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену.