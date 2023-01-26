Количество жертв холодов в Афганистане достигло 157 человек

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CentralAsia (CA) - По меньшей мере 157 человек в Афганистане умерли от обморожения в результате аномально холодной зимы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя радикального движения «Талибан».

Число погибших из-за снижения температуры за неделю удвоилось, отмечает телеканал.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что начало распространять среди населения Афганистана рассчитанную на 565 тысяч человек помощь в виде одеял, отопительных приборов и средств укрытия.

Представитель министерства по борьбе со стихийными бедствиями талибов Шафиулла Рахими сообщил CNN, что около 70 тыс. голов скота также замерзли по всей стране.

Афганистан переживает одну из самых холодных зим за последнее время: в начале января температура упала до минус 28 градусов, что намного ниже средней температуры для этого времени года, которая составляет от 0 до 5 градусов. Негативное воздействие климата усугубляется гуманитарным кризисом. По данным УКГВ, в жизненно необходимой помощи нуждаются почти 30 млн человек — примерно две трети населения страны.

На этом фоне с середины января прекратилась подача электроэнергии из Узбекистана. Однако последние два дня представители как талибов, так и узбекских властей заявляли о скором возобновлении энергопоставок в Афганистан.

Основными поставщиками электричества в Афганистан являются также Туркменистан, Таджикистан и Иран.