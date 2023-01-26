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Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве

CentralAsia (CA) -  Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепропетровском и Голосеевском районах города. В результате взрывов погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом мэр написал в своем Telegram-канале.

Также военная администрация Киева сообщила о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в городе. По информации Кличко, в Голосеевской районе ракета попала в нежилое здание.

Киевская городская военная администрация сообщила, что с утра в направлении Киева было выпущено более 15 крылатых ракет, все они были сбиты.

Сегодня утром, 26 января, воздушная тревога звучит на территории всей Украины третий день подряд. СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях.

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