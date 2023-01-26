Шавкат Мирзиёев отбыл в Кыргызстан с государственным визитом

- Узбекистан, политика
- 16:41, 26 января 2023
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|Предыстория: Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан состоится 26-27 января
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова 26 января отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента РУз.
«На переговорах на высшем уровне будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, наращивания взаимной торговли, поддержки промышленной кооперации и продвижения региональных инфраструктурных проектов», - говорится в сообщении.
Кроме того, предусматривается принятие солидного пакета двусторонних документов.
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