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Шавкат Мирзиёев отбыл в Кыргызстан с государственным визитом
Предыстория: Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан состоится 26-27 января

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова 26 января отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента РУз.

«На переговорах на высшем уровне будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, наращивания взаимной торговли, поддержки промышленной кооперации и продвижения региональных инфраструктурных проектов», - говорится в сообщении.

Кроме того, предусматривается принятие солидного пакета двусторонних документов.

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