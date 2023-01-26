Узбекистан и Кыргызстан подписали пакет документов на $1,6 млрд

CentralAsia (UZ) - В преддверии государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан 26 января в Бишкеке состоялся бизнес-форум двух стран, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.

В его работе приняли участие члены правительств, руководители профильных министерств, региональных администраций, а также более 350 представителей деловых кругов двух стран.

В выступлениях спикеров на церемонии открытия форума было подчёркнуто, что товарооборот между двумя странами за пять лет вырос в 7 раз до 1,2 млрд долларов в 2022 году.

Вместе с тем, как было озвучено, есть потенциал для преодоления отметки в 2 млрд долларов в ближайшей перспективе, в том числе, за счёт наращивания взаимных поставок цемента, угля, цветных металлов, сельскохозяйственной и текстильной продукции, химических удобрений, бытовой и коммерческой техники, фармпрепаратов.

Приоритетным направлением сотрудничества обозначено развитие промышленной кооперации. Достигнуты договорённости по реализации новых проектов в производстве автомобильной и коммерческой техники, запуска совместных текстильных предприятий, выпуска химической продукции, а также внедрения систем учёта электроэнергии.

Прорабатываются крупные проекты по освоению месторождений железа, каолина, травертина, базальта с последующим выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.

Намечено задействовать конкурентные преимущества обеих экономик в сельском хозяйстве. Речь идёт о развитии интенсивных садов и современных теплиц, совместном выращивании картофеля, кукурузы и мяса, создании совместных животноводческих комплексов.

Отмечено подписание в сентябре прошлого года трёхстороннего соглашения о реализации проекта по строительству железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Активизация работ по этому стратегическому проекту обозначена в качестве приоритетного направления сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

В целях условий для постоянного взаимодействия предпринимателей двух стран будет разработана онлайн-платформа, благодаря которой представители бизнеса смогут заключать торговые контракты, находить готовые проекты промышленной кооперации и подбирать деловых партнёров.

По итогам форума подписан пакет из более 50 соглашений на общую сумму свыше 1,6 млрд долларов в химической, электротехнической, автомобилестроительной, текстильной промышленности, сельском хозяйстве, производстве строительных материалов, кожгалантерейной продукции и других сферах.

В числе основных документов:

«дорожная карта» о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса между министерствами сельского хозяйства двух стран;

соглашение о сотрудничестве по созданию производства текстильных изделий в Джалал-Абадской области Кыргызстана;

соглашение о сотрудничестве по производству и переработке кожи, а также организации агрокластера по выращиванию картофеля в Нарынской области Кыргызстана;

соглашение о сотрудничестве по созданию агрокластера по производству картофеля и животноводческого комплекса;

соглашение о совместном партнёрстве в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству карбида и кальция в Кыргызстане» на 20 млн долларов;

соглашение на поставку зерна кукурузы из Кыргызстана в Узбекистан на 100 млн долларов;

меморандум о взаимопонимании и сотрудничеству по организации сборки приборов и учёта электроэнергии в Кыргызстане;

меморандум по производству завода по переработке базальтового камня;

соглашение о сотрудничестве по реализации продукции узбекских компаний в Кыргызстане;

контракт на поставку сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Узбекистан.

Инвестиционные соглашения подписаны на 300,3 млн долларов, экспортные контракты на 1,15 млрд долларов, импортные — на 223 млн долларов.