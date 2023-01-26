В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

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CentralAsia (CA) - В Москве из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он продлится до 21:00 субботы, 28 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Этот уровень свидетельствует о том, что погода потенциально опасна.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг, 26 января, в регионе ожидается облачная погода, местами, преимущественно в северной половине региона, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

«В первой половине дня возможны ледяные дожди и гололедные явления. На дорогах и тротуарах очень скользко», — отметил Леус.

Температура воздуха от –1 до +1 °C, по области от –3 до +2 °C. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что выше нормы.

Синоптики обещают в столичном регионе незначительные осадки в виде снега в пятницу, 27 января. Столбики термометров покажут до –3 °C. В субботу в Москве и области похолодает до –4 °C, снегопад продолжится.