«Золотое сечение». Назван мужчина с самой идеальной внешностью в мире

Реге-Жан Пейдж

CentralAsia (CA) - Актер Реге-Жан Пейдж, наиболее известный по роли герцога Гастингса в сериале «Бриджертоны», признан самым красивым мужчиной в мире. Лицо знаменитости соответствует принципу «золотого сечения» на 93,65% — до идеала ему не хватает всего 6,35%. Об этом сообщает New York Post.

Исследованием внешности знаменитостей занимался британский пластический хирург Джулиан де Сильва. Для расчета пропорций лица он использовал современные компьютерные технологии. «Эти абсолютно новые методы компьютерного картографирования позволяют разгадать некоторые загадки, связанные с тем, что делает человека физически красивым», — рассказал врач.

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По словам специалиста, актер получил такую высокую оценку благодаря практически идеальному расстоянию между глазами и их расположению, а также совершенной форме губ. Система снизила баллы только за ширину и длину носа.

Второе место в рейтинге занял актер Крис Хемсворт, получивший 93,53%, и актер Майкл Б. Джордан — его внешность идеальна на 93,46%. Вслед за ними расположились певец Гарри Стайлс, лицо которого система оценила в 92,30%, и британский футболист Джуд Беллингем — он набрал 92,22%.

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