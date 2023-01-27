Вице-премьер Монголии встретился со своим британским коллегой

CentralAsia (MNG) - 26 января по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии вице-премьер-министр Амарсайхан Сайнбуян, находящийся с рабочим визитом в Соединенном Королевстве (Великобритания), встретился с вице-премьер-министром и госсекретарем юстиции Соединенного Королевства Домиником Раабом, обсудили двусторонние отношения и сотрудничество.

В ходе встречи вице-премьер-министр Амарсайхан Сайнбуян заявил, что Монголия придает большое значение отношениям и сотрудничеству с Великобританией в рамках своей Политики третьего соседа, и выразил готовность поддержать любую инициативу Великобритании по активизации торгово-экономических отношений. Кроме того, он выразил благодарность за решение правительства Великобритании запустить новую торговую схему для развивающихся стран (Developing Countries Trading Scheme - DCTS) и включить Монголию в ее расширенную программу.

Вице-премьер поручил сотрудничать в реализации долгосрочной политики социально-экономического развития Монголии, в частности «Новой политики восстановления», одобренной правительством, и получить финансирование от Великобритании для реализации проекта «Умный город» в этот контекст. Он отметил, что правительство Монголии уделяет особое внимание развитию туризма и приняло решение об освобождении граждан 34 стран, в том числе Великобритании, от визового режима. В связи с этим была выдвинута просьба облегчить визовые требования для граждан Монголии с дипломатическими паспортами для въезда в Великобританию.

В то же время вице-премьер Доминик Рааб отметил, что правительство Великобритании уделяет особое внимание развитию отношений и сотрудничества со странами Азии в рамках своей политики Индо-Тихоокеанского направления и считает хорошим примером развивающиеся отношения с Монголией. Поэтому Великобритания уделяет внимание отношениям с Монголией и поддерживает и сотрудничает в создании Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, Меморандума об экспортном финансировании и продлении Соглашения о воздушном транспорте. Он выразил готовность сотрудничать для повышения интереса британских предпринимателей к выходу на монгольский рынок, привлечения инвестиций и укрепления потенциала Монголии на основе опыта Великобритании.

Кроме того, проект «Умный город», представленный заместителем министра Амарсайханом Сайнбуяном, может стать типовым проектом, который даст конкретные результаты, по аналогии с проектом «Оюу-Толгой». Он заявил, что обсудит эту возможность с другими соответствующими организациями. Он выразил заинтересованность в посещении Монголии, если будет возможность.

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