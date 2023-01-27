Премьер-министр Монголии принял посла Франции

CentralAsia (MNG) - 26 января премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Монголии Себастьяна Суруна и обменялась мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

Подчеркивая, что правительство Монголии реализует Новую политику восстановления для стимулирования восстановления экономики после пандемии в соответствии с шестью задачами, направленными на улучшение работы пограничных контрольно-пропускных пунктов, восстановление энергетического и промышленного секторов, обеспечение сбалансированного развития городов и сельских районов и улучшение производительности правительства, премьер-министр подчеркнул широкие возможности для сотрудничества в рамках политики. При этом премьер-министр отметил, что большое значение имеет реализация крупных проектов развития, отвечающих интересам двух стран.

Со своей стороны посол выразил уверенность, что этот год станет важным годом для отношений и сотрудничества между Монголией и Францией.

Стороны сошлись во мнении об успешной реализации совместных проектов в сферах культуры, образования, науки и сельского хозяйства.

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