Искандер Азизов завершил свою дипломатическую миссию в Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял посла России в Монголии Искандера Азизова в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране и предстоящим отъездом на родину.

В ходе встречи Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай отметил, что за девять лет работы посла состоялись взаимные визиты на высоком уровне между Монголией и Россией, активизировалось торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, расширились образовательные и культурно-гуманитарные связи. Поблагодарив за его весомый вклад в развитие двусторонних отношений премьер-министр пожелал ему успехов в его будущих начинаниях.

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