Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено звание генерала армии

Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову присвоили воинское звание генерала армии, сообщает государственное информационное агентство страны «Золотой век».

«В соответствии со статьёй 81 Конституции Туркменистана Меджлис Туркменистана постановляет присвоить воинское звание генерала армии президенту Туркменистана, верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу», – говорится в постановлении меджлиса страны.

Ранее бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова объявили национальным лидером, а также определили его полномочия.

Теперь, по новым порядкам, он имеет постоянное право обращаться к народу страны, может выступать на заседаниях парламента Туркменистана, а также на заседаниях и съездах политических партий.

Гурбангулы Бердымухамедов покинул пост президента страны в марте 2022 года. В том же месяце состоялись досрочные выборы президента, на которых победил Сердар Бердымухамедов - его сын. 19 марта прошла его инаугурация.

В мае прошлого года матери Сердара Бердымухамедова Огулгерек Бердымухамедовой присвоили звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана» за большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества. Решение принял президент страны.