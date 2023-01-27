Министр иностранных дел Батцэцэг приняла посла Республики Куба в Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла посла Республики Куба в Монголии Хорхе Родригеса.

В начале встречи министр Батцэцэг поздравила Кубу с председательством в G-77 развивающихся стран в 2023 г. и пожелал удачи за их приверженность защите интересов развивающихся стран в диалогах ООН. Более того, она выразила уверенность, что под руководством Кубы страны-члены G-77 будут активно работать в своих интересах и участвовать в многостороннем сотрудничестве, направленном на преодоление и решение вызовов, таких как постпандемическое восстановление, бедность, экономические кризисы, продовольственные энергетические кризисы и геополитическая напряженность.

Выражая признательность за участие монгольской делегации во главе с заместителем министра образования и науки Ганбаяром Ганболдом в предстоящем международном мероприятии «Педагогика 2023», которое пройдет с 30 января по 3 февраля в Гаване, посол Хорхе Родригес передал министру Иностранных дел Республики Куба приветствие Бруно Родригеса Паррилья и вручил его письмо.

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