Зеленский признал продвижение ВС России

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский признал, что армия России продвигается на востоке Украины. При этом он не упоминал потерю Соледара.

«На востоке они продвигаются и теряют много людей. Это просто невероятное число. Им все равно. Я имею в виду, что они не считают их потери. Это факт»,— сказал Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

10 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара силами его бойцов. 11 января Минобороны РФ заявило о блокировании северной и южной частей города, 13 января ведомство сообщило о взятии города. На Украине в то время говорили, что ни одна из сторон не оставила Соледар.

Украина признала потерю Соледара 25 января. По информации AFP, США посоветовали Украине сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге.