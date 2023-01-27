В США вынесли приговор узбекистанцу, устроившему теракт в Манхэттене. Его могут казнить

Сайфулло Саипов

CentralAsia (CA) - Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, совершивший теракт на Хэллоуин в Нью-Йорке в 2017 году, признан виновным и теперь может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению, сообщает The New York Times.

Исламский экстремист, который 31 октября 2017 года убил восемь человек, выехав на грузовике на скорости на популярную велосипедную дорожку Нью-Йорка, был признан виновным в совершении 28 преступлений.

Сайфулло Саипов выслушал приговор, не поднимая головы, в зале суда в Манхэттене всего в нескольких кварталах от места, где он совершил теракт. Прокуратура заявила, что он решил пойти на массовое убийство людей, вдохновившись примером террористов из «Исламского государства».

12 присяжных совещались около семи часов в течение двух дней, прежде чем осудить 34-летнего Саипова по 28 пунктам обвинения, включая убийство в интересах организованной преступной группировки и поддержку иностранной террористической организации. Присяжные вернутся в суд не ранее 6 февраля, чтобы заслушать дополнительные доказательства, которые помогут им решить, должен ли Саипов быть казнен или провести остаток своих дней в тюрьме.

В случае, если Саипов, который является гражданином Узбекистана, будет приговорен к смертной казни, то это может стать первым подобным приговором за последние 60 лет. Смертная казнь в штате не применяется уже давно, в последний раз в штате казнили обвиняемого в 1963 году. Федеральные суды в Нью-Йорке не выносили смертных приговоров в течение многих десятилетий. В последний раз смертный приговор, вынесенный федеральным судом в Нью-Йорке, был приведен в исполнение в 1954 году.

Его адвокаты признали, что Саипов арендовал грузовик недалеко от своего дома в Нью-Джерси, направил его по тропе вдоль реки Гудзон и задавил нескольких велосипедистов, прежде чем врезаться в школьный автобус возле Всемирного торгового центра.

Затем он вышел из своего грузовика с возгласом «Аллаху акбар», с дробовиком и пейнтбольным ружьем в руках, прежде чем полицейские обезвредили его с помощью огнестрельного оружия.

В результате этой атаки погибла женщина, приехавшая в США из Бельгии со своей семьей, пять граждан Аргентины и два американца. Другие люди получили тяжкие травмы, в том числе одна женщина потеряла обе ноги.

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Защита попросила присяжных оправдать Саипова по обвинению в содействии организованной преступной группировки, заявив, что тот собирался умереть мучеником и не вступая в сговор с организацией «Исламское государство», несмотря на массу пропагандистских материалов группировки, обнаруженных на его электронных устройствах и в его доме. Сам Саипов не давал показаний на судебном процессе.

Саипов легально переехал в США из Узбекистана в 2010 году и жил в Огайо и Флориде, прежде чем переехать к своим родственникам в Патерсон, штат Нью-Джерси.

Прокуроры заявили, что Саипов атаковал мирных американцев, чтобы произвести впечатление на группировку «Исламское государство» и войти в ее ряды.