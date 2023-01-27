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В Казахстане скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане в ночь на 27 января ночь скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова, сообщила пресс-служба сената.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 45-м году жизни скоропостижно ушла из жизни новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. Предварительный диагноз – анафилактический шок», - говорится в сообщении.

Депутаты и аппарат сената парламента приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны.

Она стала депутатом сената от Северо-Казахстанской области по итогам прошедших в январе выборов. ЦИК РК зарегистрировал Каримову сенатором 25 января.

В 1998 году Гульмира Каримова окончила Северо-Казахстанский государственный университет по специальности «учитель начальных классов», в 2008 году - Кокшетауский университет по специальности «финансы», в 2016 году - магистратуру Омского государственного педагогического университета по направлению «педагогическое образование».

Свою трудовую деятельность начала в 1998 году учителем начальных классов городской классической гимназии Петропавловска.

С 2006 года занимала должность заместителя директора по научно-методической работе.

С 2010 года работала директором средней школы-комплекса национального возрождения № 17.

С 2013 года являлась руководителем государственного учреждения «Отдел образования» Петропавловска.

В 2017 году назначена руководителем Управления образования акимата Северо-Казахстанской области.

С сентября 2021 года - председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки.

Отмечается, что недавно Гульмира Каримова объявила о переносе последнего звонка в Казахстане на 1 июня.

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