Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министерство финансов США классифицировало ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию. Против структур, связанных с компанией и ее создателем Евгением Пригожиным, вводятся новые санкции.

«Сегодняшние расширенные санкции в отношении группы «Вагнера», а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, будут еще больше препятствовать Путину в вооружении и оснащении своей военной машины»,— приводится на сайте Минфина США заявление главы ведомства Джанет Йеллен.

Американское руководство вводит санкции против 12 юридических и 6 физических лиц, связанных с ЧВК. Среди них:

Акционерное общество «Алмаз-Антей»;

Акционерное общество «Терра Тех» (Россия);

Научно-исследовательский институт «Тяньи» (Китай);

Sewa Security Services (ЦАР);

Officer’s Union for International Security (ЦАР);

Kratol Aviation (ОАЭ);

«Авиакон Цитотранс» (Россия);

Уральский завод гражданской авиации (Россия);

Национальная авиационно-сервисная компания (Россия);

Научно-производственное предприятие «Прима» (Россия);

Научно-производственное предприятие «Гамма» (Россия);

ООО «ТКХ-Инвест» (Россия).

В перечне подсакнционных физических лиц:

Ян Новиков (председатель правления АО «Алмаз-Антей»);

Валерий Захаров (советник президента ЦАР по национальной безопасности);

Александр Иванов (гендиректор Officer’s Union for International Security).

В список также попали вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и бизнесмен Сергей Адоньев.

Минфин США анонсировал введение санкций против ЧВК и объявление ее международной преступной организацией на прошлой неделе.