Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций

- Азия и мир, политика
- 11:45, 27 января 2023
- Просмотров: 544
CentralAsia (CA) - Министерство финансов США классифицировало ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию. Против структур, связанных с компанией и ее создателем Евгением Пригожиным, вводятся новые санкции.
«Сегодняшние расширенные санкции в отношении группы «Вагнера», а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, будут еще больше препятствовать Путину в вооружении и оснащении своей военной машины»,— приводится на сайте Минфина США заявление главы ведомства Джанет Йеллен.
Американское руководство вводит санкции против 12 юридических и 6 физических лиц, связанных с ЧВК. Среди них:
Акционерное общество «Алмаз-Антей»;
Акционерное общество «Терра Тех» (Россия);
Научно-исследовательский институт «Тяньи» (Китай);
Sewa Security Services (ЦАР);
Officer’s Union for International Security (ЦАР);
Kratol Aviation (ОАЭ);
«Авиакон Цитотранс» (Россия);
Уральский завод гражданской авиации (Россия);
Национальная авиационно-сервисная компания (Россия);
Научно-производственное предприятие «Прима» (Россия);
Научно-производственное предприятие «Гамма» (Россия);
ООО «ТКХ-Инвест» (Россия).
В перечне подсакнционных физических лиц:
Ян Новиков (председатель правления АО «Алмаз-Антей»);
Валерий Захаров (советник президента ЦАР по национальной безопасности);
Александр Иванов (гендиректор Officer’s Union for International Security).
В список также попали вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и бизнесмен Сергей Адоньев.
Минфин США анонсировал введение санкций против ЧВК и объявление ее международной преступной организацией на прошлой неделе.