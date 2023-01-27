Япония c 3 февраля запретит экспорт в Россию медоборудования, вакцин и роботов

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CentralAsia (CA) - Япония с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Об этом сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Помимо этого будет запрещен ввоз в Россию радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Также Япония объявила, что замораживает активы 22 лиц и 3 организаций из России. Под санкции подпали, в частности, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, глава ЦИК Элла Памфилова, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

На сайте японского МИД говорится, что под санкции подпали корпорация «Иркут», московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КамАЗ». В список физических лиц, помимо вышеупомянутых, внесли вице-премьера Дмитрия Чернышенко, замминистра обороны Михаила Мизинцева, гендиректора КамАЗа Сергея Когонина, философа Александра Дугина, члена Общественной палаты Александра Малькевича.

Согласно пресс-релизу правительства Японии, с 3 февраля начнет действовать запрет на экспорт 49 российским организациям. Будут запрещено поставлять:

ядерные установки и устройства;

оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов;

химикаты, слезоточивый газ, дактилоскопический порошок, дозиметры, электролитические элементы;

оборудование для производства композитных материалов;

вакцины, медицинские изделия, диагностические и тестовые наборы;

коммерческие взрывчатые вещества и оборудование для их обнаружения;

рентгеновское досмотровое оборудование;

подшипники;

переносные генераторы;

роботы, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, оборудование для гальваники;

вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения.