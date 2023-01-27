Япония c 3 февраля запретит экспорт в Россию медоборудования, вакцин и роботов

- Азия и мир, экономика
- 12:14, 27 января 2023
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CentralAsia (CA) - Япония с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Об этом сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности страны.
Помимо этого будет запрещен ввоз в Россию радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.
Также Япония объявила, что замораживает активы 22 лиц и 3 организаций из России. Под санкции подпали, в частности, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, глава ЦИК Элла Памфилова, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.
На сайте японского МИД говорится, что под санкции подпали корпорация «Иркут», московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КамАЗ». В список физических лиц, помимо вышеупомянутых, внесли вице-премьера Дмитрия Чернышенко, замминистра обороны Михаила Мизинцева, гендиректора КамАЗа Сергея Когонина, философа Александра Дугина, члена Общественной палаты Александра Малькевича.
Согласно пресс-релизу правительства Японии, с 3 февраля начнет действовать запрет на экспорт 49 российским организациям. Будут запрещено поставлять:
ядерные установки и устройства;
оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов;
химикаты, слезоточивый газ, дактилоскопический порошок, дозиметры, электролитические элементы;
оборудование для производства композитных материалов;
вакцины, медицинские изделия, диагностические и тестовые наборы;
коммерческие взрывчатые вещества и оборудование для их обнаружения;
рентгеновское досмотровое оборудование;
подшипники;
переносные генераторы;
роботы, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, оборудование для гальваники;
вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения.