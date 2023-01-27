США сообщили об уничтожении главаря ИГ в Сомали

- Азия и мир, политика
- 12:56, 27 января 2023
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CentralAsia (CA) - В результате успешной операции американские военные уничтожили в Сомали одного из главарей «Исламского государства» Билала аль-Судани, сообщает Минобороны США.
«Прошлой ночью по приказу президента американские военные провели операцию на севере Сомали, в результате которой был ликвидирован Билал аль-Судани, ключевой деятель, а также координатор глобальной сети ИГИЛ», - говорится в сообщении.
Также уничтожено десяток членов этой террористической группировки, которые находились вместе с главарем. Причем сначала планировалось захватить террористов живьем, однако они оказали ожесточенное сопротивление - и были убиты. Среди американских военных никто не пострадал.
По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Кроме того, он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.