США сообщили об уничтожении главаря ИГ в Сомали

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CentralAsia (CA) - В результате успешной операции американские военные уничтожили в Сомали одного из главарей «Исламского государства» Билала аль-Судани, сообщает Минобороны США.

«Прошлой ночью по приказу президента американские военные провели операцию на севере Сомали, в результате которой был ликвидирован Билал аль-Судани, ключевой деятель, а также координатор глобальной сети ИГИЛ», - говорится в сообщении.

Также уничтожено десяток членов этой террористической группировки, которые находились вместе с главарем. Причем сначала планировалось захватить террористов живьем, однако они оказали ожесточенное сопротивление - и были убиты. Среди американских военных никто не пострадал.

По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Кроме того, он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.