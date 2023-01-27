экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США сообщили об уничтожении главаря ИГ в Сомали
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В результате успешной операции американские военные уничтожили в Сомали одного из главарей «Исламского государства» Билала аль-Судани, сообщает Минобороны США.

«Прошлой ночью по приказу президента американские военные провели операцию на севере Сомали, в результате которой был ликвидирован Билал аль-Судани, ключевой деятель, а также координатор глобальной сети ИГИЛ», - говорится в сообщении.

Также уничтожено десяток членов этой террористической группировки, которые находились вместе с главарем. Причем сначала планировалось захватить террористов живьем, однако они оказали ожесточенное сопротивление - и были убиты. Среди американских военных никто не пострадал.

По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Кроме того, он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com