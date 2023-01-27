За сутки в Казахстане зарегистрировано 68 новых случаев коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции и три случая коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 405 694 случая КВИ+ и 90 696 случаев КВИ-.

На 27 января лечение получают 1 743 человека (1 598 КВИ+ и 145 КВИ-), из них в стационарах остаются 108 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 635 человек. В тяжелом состоянии находятся три пациента, в крайне тяжелом – три, на аппарате ИВЛ – один заболевший.

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