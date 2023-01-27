На посольство Азербайджана в Иране совершено нападение, погиб начальник охранной службы посольства

CentralAsia (CA) - В Тегеране совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. В результате погиб руководитель охранной службы посольства, еще двое сотрудников получили ранение, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

По данным внешнеполитического ведомства, нападение было совершено около 8:30 по местному времени. Нападавший атаковал пост охраны из автоматического оружия «Калашникова».

Начальник столичной полиции Сардар Хоссейн Рахими сообщил о задержании нападавшего. Как уточняет агентство Tasnim, вооруженный мужчина вошел в здание посольства с двумя детьми. На предварительном следствии нападавший заявил, что его мотивом были личные и семейные проблемы.

По факту вооруженного нападения на посольство Азербайджана инициировано расследование. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что дополнительная информация о деталях произошедшего будет опубликована позднее.

Имя погибшего — Орхан Аскеров, он возглавлял службу безопасности посольства Азербайджана в исламской республике, пишут агентство Trend и портал 1News. Нападавшего задержали, сообщило агентство APA.