В России предлагают амнистировать депортированных мигрантов-строителей

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CentralAsia (CA) - Иностранные граждане, трудившиеся в строительной отрасли России и депортированные за нарушения миграционного законодательства, должны получить возможность амнистии для возвращения в страну в рабочих целях. С таким предложением выступил президент Национального объединения строителей РФ (НОСТРОЙ) Антон Глушков, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что сейчас настало время проработать механизмы так называемой амнистии иностранной рабочей силы, которая была депортирована с территории Российской Федерации. Потому что эта иностранная рабочая сила нужна, она уже имеет опыт работы в России, имеет производственные навыки», - сказал Глушков.

По его словам, количество мигрантов, депортированных за нарушения миграционного законодательства, достаточно велико. Только на примере Таджикистане их около 0,5 млн человек, пояснил глава НОСТРОЙ.

Он добавил, что, хотя нарушения могут носить разные характер, большая их часть - административное производство, например, неуплата штрафов или нарушение режима пребывания на территории России.

Глушков также сообщил, что уже формируется судебная практика, когда иностранные граждане в судебном порядке обжалуют свою депортацию и получают право возвращения в Россию для применения своего труда.

В 2022 году в России трудилось около 6,5 млн строителей, а в 2030 году с учетом целей развития стройотрасли их количество должно увеличиться до 8 млн, подчеркнул Глушков. Пои этом только 40% выпускников российских строительных учебных заведений остаются работать по профессии, отметил он.

«Нам нужны квалифицированные рабочие, не разнорабочие. Поэтому мы заключили соглашение, в частности, с узбекской стороной, которая тоже заинтересована в цивилизованном рынке миграции, и создали на территории Узбекистана центры подготовки по 30 направлениям. Там желающие проходят подготовку по рабочим специальностям, подтверждают квалификацию (на национальном языке) в соответствии с российскими стандартами», - рассказал Глушков.

Он уточнил, что сейчас действует двухступенчатая система контролируемого отбору трудовых мигрантов. Она подразумевает мониторинг потребностей и контролируемый отбор через оценку квалификации.

Самыми востребованными застройщиками специальностями, по опросам НОСТРОЙ, оказались разнорабочие, бетонщики, отделочники, каменщики, штукатуры, монтажники ЖБК, сварщики. Общая потребность в иностранных гражданах на строительных объектах России, по оценкам НОСТРОЙ, составляет 11 545 человек.

«Мы очень надеемся, что в 2023-2024 годах иностранная рабочая сила будет у нас максимально цивилизованной и производительной, соблюдающей все правила техники безопасности труда», - резюмировал Глушков.