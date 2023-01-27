экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Появилось видео нападения на посольство Азербайджана в Иране
Предыстория: На посольство Азербайджана в Иране совершено нападение, погиб начальник охранной службы посольства

CentralAsia (CA) -  В социальных сетях появилось видео нападения на посольство Азербайджана в Иране.

На кадрах видно, что в здание дипмиссии зашли два человека. После прохождения рамки металлодетектора один из них развернулся и выглянул на улицу. Мужчина сразу же забежал обратно в посольство.

Следом за ним забежал вооруженный человек, который сразу открыл огонь. В момент нападения люди, находящиеся в здании, попытались спрятаться в ближайших помещениях.

Когда нападавший подошел к одной из комнат, из противоположной двери выбежал охранник. Он попытался схватить мужчину сзади, но тот начал вырываться, параллельно продолжая стрелять.

Нападение на посольство Азербайджана было совершено 27 января. Вооружившись автоматом «Калашникова», неизвестный убил начальника охраны и ранил еще двух сотрудников охранной службы.

Позже агентство Tasnim сообщило, что полиция Ирана задержала нападавшего. По его словам, преступление он совершил из-за личных и семейных проблем.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com