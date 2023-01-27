В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для въезжающих

Дмитрий Песков

CentralAsia (KZ) - В Кремле относятся к ужесточению миграционных норм в Казахстане с пониманием. Таким образом отмену «визарана» (возможности многократного «обнуления» срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы) для иностранцев оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае здесь важно понимать, что там действует везде механизм по получению вида на жительство, то есть, таким образом все равно сохраняется возможность для жителей стран, тем более тех стран, которые входят в ЕАЭС, осуществлять свободное перемещение и свободно выбирать ту страну, где жить и работать. Понятно, что там сейчас образовалось достаточно много людей, которые там находились, находятся транзитом или выбрали какую-то другую из перечисленных стран как место проживания и работы, и тоже понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находятся граждан, для этого просто надо оформлять вид на жительство», - сказал Песков.

Он отметил, что безусловно власти РФ находятся в контакте. «Очень важно, чтобы все законные права наших граждан соблюдались и контакты с нашими партнерами, мы, конечно, будем об этом говорить», - добавил Песков.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вступили в силу изменения в правилах въезда и пребывания в стране для иностранных граждан. Граждане Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия) смогут находиться в стране до 90 суток в течение одного календарного периода в 180 дней. Въезжать в республику и находиться там до трех месяцев теперь можно будет не более двух раз в год.

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