Ильхам Алиев прокомментировал нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил вооруженное нападение на посольство своей страны в Иране как теракт. Он потребовал как можно скорее расследовать произошедшее и наказать виновных.

«Решительно осуждаю террористический акт в отношении нашего посольства в Тегеране. Выражаю соболезнования семье и близким погибшего. Требуем скорейшего расследования этого теракта и наказания террористов. Террористические атаки на дипломатические представительства недопустимы»,— написал президент в Twitter. В публикации он также выразил соболезнования близким погибшего при атаке начальника охраны посольства.

Ранее сегодня, 27 января, мужчина обстрелял из автомата Калашникова пост охраны посольства Азербайджана в Иране. В результате погиб руководитель охранной службы, еще двое сотрудников получили ранения. Вооруженный мужчина был задержан.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил телеканалу TRT-Haber, что посольство в Тегеране планируется эвакуировать. По его мнению, Иран должен был обеспечить охрану посольства, но этого сделано не было.