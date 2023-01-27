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Ильхам Алиев прокомментировал нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
Предыстория: На посольство Азербайджана в Иране совершено нападение, погиб начальник охранной службы посольства

CentralAsia (CA) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил вооруженное нападение на посольство своей страны в Иране как теракт. Он потребовал как можно скорее расследовать произошедшее и наказать виновных.

«Решительно осуждаю террористический акт в отношении нашего посольства в Тегеране. Выражаю соболезнования семье и близким погибшего. Требуем скорейшего расследования этого теракта и наказания террористов. Террористические атаки на дипломатические представительства недопустимы»,— написал президент в Twitter. В публикации он также выразил соболезнования близким погибшего при атаке начальника охраны посольства.

Ранее сегодня, 27 января, мужчина обстрелял из автомата Калашникова пост охраны посольства Азербайджана в Иране. В результате погиб руководитель охранной службы, еще двое сотрудников получили ранения. Вооруженный мужчина был задержан.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил телеканалу TRT-Haber, что посольство в Тегеране планируется эвакуировать. По его мнению, Иран должен был обеспечить охрану посольства, но этого сделано не было.

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