В Афганистане заявили о возобновлении энергопоставок из Узбекистана

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CentralAsia (UZ) - Узбекистан возобновил поставки электричества в Афганистан. Об этом заявил глава отделения афганской энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) по провинции Кабул Хикматулла Ахундзаде, сообщает телеканал TOLOnews.

При этом Ахундзаде отметил, что вместо обещанных 250 МВт афганцы получают только 100 МВт, 90 из которых уходит на Кабул.

В свою очередь замглавы Промышленно-горнодобывающей палаты Афганистана Сахи-Ахмад Пайман заявил, что за те дни, пока в Кабул не поставлялась узбекистанская электроэнергия, 90% предприятий, размещенных в столичных индустриальных парках, приостановили работу.

Электроэнергия перестала поступать из Узбекистана в Афганистан в середине января. Как сообщили в государственной компании «Национальные электрические сети Узбекистана», поставки электричества были приостановлены в связи с проблемами с подачей топлива на ТЭС из-за резкого похолодания.