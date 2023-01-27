Вертолет спецотряда «Россия» потерпел крушение во Внуково

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CentralAsia (CA) - Во Внуково из-за повреждения рулевого винта потерпел крушение вертолет Ми-8, никто не пострадал. Как сообщили в «РИА Новости» в управделами президента, вертолет принадлежит специальному летному отряду «Россия». Он занимается перевозкой первых лиц государства.

«Вертолет только готовился к вылету, возможно, из-за сильного ветра его «раскрутило», из-за чего поврежден винт»,— сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.

«Интерфакс» сообщил, что вертолет задел лопастями землю при посадке и получил повреждения.

ТАСС написал, что вертолет повредил винт. По версии Mash, верхний винт разрушил задний при посадке.