В Индии потерпели крушение истребители Су-30 и Mirage 2000. Видео с места происшествия
- Азия и мир, происшествия
- 14:24, 28 января 2023
- Просмотров: 7404
- Обновлено: 17:54, 28 января 2023
CentralAsia (CA) - Два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 28 января потерпели крушение недалеко от Морены на севере штата Мадхья-Прадеш.
Причина крушения не сообщается, начаты поисково-спасательные работы.
Оба самолета вылетели с авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, где проходили учения.
В ВВС Индии сообщили, что самолеты выполняли плановую боевую тренировочную полетную задачу. Один из трех пилотов получил смертельные ранения. Назначено расследование для выяснения причин аварии.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.