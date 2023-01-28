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В Индии потерпели крушение истребители Су-30 и Mirage 2000. Видео с места происшествия

CentralAsia (CA) -  Два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 28 января потерпели крушение недалеко от Морены на севере штата Мадхья-Прадеш.

Причина крушения не сообщается, начаты поисково-спасательные работы.

Оба самолета вылетели с авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, где проходили учения.

В ВВС Индии сообщили, что самолеты выполняли плановую боевую тренировочную полетную задачу. Один из трех пилотов получил смертельные ранения. Назначено расследование для выяснения причин аварии.

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