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Из-за холодов в японских городах вторые сутки около 10 тыс. домов остаются без воды

CentralAsia (CA) -  Около 10 тысяч домохозяйств с четверга в пяти городах японской префектуры Исикава остаются без воды из-за холодов, сообщил телеканал NHK.

В городе Вадзима без воды остались 3400 домов, помощь властям города оказывает армия. Солдаты развозят и обеспечивают водой нуждающихся.

Водоснабжение было приостановлено из-за разрыва труб и утечки в результате сильных холодов, установившихся в большинстве районов Японии.

Для населения открыли пункты, где выдают воду.

В Исикава по ночам сохраняется минусовая температура.

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