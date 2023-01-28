Из-за холодов в японских городах вторые сутки около 10 тыс. домов остаются без воды

CentralAsia (CA) - Около 10 тысяч домохозяйств с четверга в пяти городах японской префектуры Исикава остаются без воды из-за холодов, сообщил телеканал NHK.

В городе Вадзима без воды остались 3400 домов, помощь властям города оказывает армия. Солдаты развозят и обеспечивают водой нуждающихся.

Водоснабжение было приостановлено из-за разрыва труб и утечки в результате сильных холодов, установившихся в большинстве районов Японии.

Для населения открыли пункты, где выдают воду.

В Исикава по ночам сохраняется минусовая температура.