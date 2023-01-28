Минихан предположил, что США в 2025 году будут воевать с Китаем, - NBC

CentralAsia (CA) - В служебной записке генерал ВВС США Майк Минихана, разосланного подчиненным, предположил, что Соединенные Штаты в 2025 году будут воевать с Китаем, передает телеканал NBC News, ссылаясь на служебную записку военнослужащего.

По словам Минихана, КНР, чтобы установить контроль над Тайванем, попытается воспользоваться выборами президента США в 2024 году.

«Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», - говорится в служебной записке.

В материале NBC News говорится, что записка адресована командующим боевыми частями в ВВС.

Минихан, как передает издание, в служебной записке дал приказ подчиненным отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с Китаем к концу февраля.