Минихан предположил, что США в 2025 году будут воевать с Китаем, - NBC
- Азия и мир, политика
- 16:21, 28 января 2023
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CentralAsia (CA) - В служебной записке генерал ВВС США Майк Минихана, разосланного подчиненным, предположил, что Соединенные Штаты в 2025 году будут воевать с Китаем, передает телеканал NBC News, ссылаясь на служебную записку военнослужащего.
По словам Минихана, КНР, чтобы установить контроль над Тайванем, попытается воспользоваться выборами президента США в 2024 году.
«Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», - говорится в служебной записке.
В материале NBC News говорится, что записка адресована командующим боевыми частями в ВВС.
Минихан, как передает издание, в служебной записке дал приказ подчиненным отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с Китаем к концу февраля.
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