Власти США пришли к выводу о необходимости менять стратегию по оружию для Украины, - New York Times

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CentralAsia (CA) - Аналитики правительства США спрогнозировали риск формирования «патовой ситуации» на линии боевого соприкосновения на Украине в 2023 году и назвали согласованные ранее поставки танков наименее важной частью программы передачи вооружений — к такому выводу они пришли после анализа спутниковых снимков строительства Россией оборонительных траншей, пишет The New York Times.

NYT отмечает, что стороны в течение первого года конфликта концентрировались на артиллерийских обстрелах, присутствовали и танковые операции, но одним из наиболее важных вооружений были быстроходные боевые бронированные машины.

На следующем этапе конфликта ВСУ могут попытаться нацелиться на укрепленные сооружения российских войск, прорыв оборонительных рубежей в скоординированной атаке с разными типами войск — пехотой, танками и артиллерией, такая стратегия — основа боевых операций американской армии, пишет NYT со ссылкой на правительственных экспертов.

Аналитики в беседе с изданием указали, что важнейшими поставками Запада для Украины станут в ближайшее время бронемашины и артиллерия, несмотря на большое внимание к поставкам танков.

США планируют направить украинской армии 109 БМП Bradley, европейские страны передадут большое количество артиллерии, которые могут быть объединены с немецкими танками Leopard 2 в три дополнительных бригады.

«Обещанное небольшое количество танков — наименее важная часть этого», - сообщил эксперт по России в аналитическом центре CNA Майкл Кофман.

Эксперты также подчеркнули, что первоначально западные страны опасались передавать Украине вооружения, которые требуют долгого обучения военнослужащих, а также проводить тренировки по ведению боевых действий. США прежде безуспешно пытались поделиться опытом с иракскими и афганскими военными, однако эта инициатива провалилась.