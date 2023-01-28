Rappler: Новый монгольский закон о социальных сетях угрожает свободе слова

CentralAsia (CA) - Парламент Монголии 20 января принял новый закон, якобы направленный на «защиту прав человека в социальных сетях», но правозащитные группы говорят, что он угрожает свободе слова и дает государству полную власть регулировать контент на технологических платформах, пишет Rappler.com.

Закон вступит в силу 1 февраля 2023 года, если на него не наложит вето президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Действие закона распространяется на общение, связанное с «защитой прав и законных интересов человека от нарушения в социальных сетях, обеспечением исполнения нормативных правовых актов по обеспечению прав человека, просвещением населения». Он охватывает коммуникации, при которых три или более пользователей общаются друг с другом.

Копия закона в настоящее время недоступна на веб-сайте монгольского парламента. Однако веб-архив Wayback Machine смог заархивировать версию законопроекта от 19 января.

Охлаждающий эффект

Закон наделяет широкими полномочиями «подразделение по связям с общественностью», которое будет создано при Общественном центре Монголии по борьбе с кибератаками и нарушениями и которому будет поручено регулировать контент в социальных сетях. Широкие полномочия включают обработку запросов относительно ограниченного контента и предоставление решений, рекомендаций и требований поставщикам социальных сетей.

В законе перечислены различные нарушения контента:

- порочащие государственные символы, национальные, исторические и культурные ценности, культуру и обычаи Монголии

- мошенничество с использованием социальной сети

- поощрение, побуждение или давление с целью отрицательно повлиять на тело, ум и мораль ребенка

- поощрение или пропаганда насилия или непристойности

- поощрение и пропаганда угроз, самоубийств и физического причинения вреда людям

- поощрение или реклама употребления наркотических средств и психоактивных веществ

- экстремистская деятельность, подрыв национального единства, разглашение государственной и служебной тайны, террористические акты, преступления против безопасности человека и национальной безопасности, подстрекательство и призыв к совершению преступлений

- дискриминация человека или определенной группы по признаку этнической принадлежности, языка, расы, пола, социального происхождения, статуса, богатства, религии, мнения, сексуальной или гендерной ориентации, инвалидности или здоровья

- подстрекательство и призыв к отделению

- нарушение прав интеллектуальной собственности

- подробное указание совершить преступление или нарушение, или поощрение, подстрекательство, подстрекательство, поощрение или поддержка совершения преступления или нарушения

- заманивание, побуждение, подстрекательство или поощрение детей к тому, чтобы они попрошайничали, бродили или жили без присмотра

Закон также уполномочивает правительство Монголии «сокращать распространение контента с нарушением и [частично или полностью] ограничивать сеть связи» в случае общественных волнений.

«Они говорят, что им потребовалось шесть лет, чтобы разрабоать это», - сказал Rappler Дууя Баатар, который руководит неправительственной организацией Nest Center for Journalism Innovation and Development и Монгольским центром проверки фактов.

«Мы видим, что исследований по этому вопросу недостаточно», поэтому критики находят проект закона крайне неправильным. Принятие законопроекта назвали поспешным решением — его приняли менее чем через три дня после того, как он был впервые представлен общественности.

«Это беспрецедентно, даже быстрее, чем закон о COVID», - сказал Баатар. Представленный в парламент в среду днем, 18 января, законопроект был принят немногим более чем через 48 часов, 20 января, в 17:00. Из 52 депутатов, присутствовавших на заседании, 40 проголосовали за предложенный законопроект.

Баатар сказал, что монгольские журналисты впервые узнали о предлагаемой мере 17 января во время пресс-конференции, организованной Министерством цифрового развития и коммуникаций.

Баатар сказал: «Они пригласили журналистов, сказав, что речь идет о легализации защиты прав человека и защите людей от того, чтобы они становились жертвами сексуальной эксплуатации».