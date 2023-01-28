Визит Мирзиеева в Кыргызстан глазами узбекского мобилографа

CentralAsia (UZ) - На странице президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликовали видео по итогам государственного визита в Кыргызстан.

Госвизит состоялся 26-27 января. В Бишкек Мирзиеев прибыл со своей супругой.

Президент КР Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев выразили удовлетворение результатам переговоров, отметив, что Кыргызстан и Узбекистан подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению кыргызско-узбекского многопланового сотрудничества.

По итогам государственного визита арезидента Узбекистана в Кыргызстан подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание сотрудничества между двумя странами.

Среди подписанных документов: Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, Соглашение между Кабинетом Министров страны и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и др.

В завершение визита для гостей во время неформальной встречи была представлена этнокультурная программа в природном парке «Ала-Арча».