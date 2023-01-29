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В Иране на свет появился редкий белый львенок

CentralAsia (CA) -  Африканский белоснежный детеныш, родившийся в охраняемом парке в иранском городе Карадж, полностью здоров, сообщил руководитель управления по охране окружающей среды провинции Альборз Маджид Дарги.

Как сообщает IRNA, это первый детеныш самки по кличке Дена и ее партнера, малышка получила кличку Сана. Новорожденная полностью здорова. Мама-львица отказалась кормить детеныша, её кормят опытные ветеринары в парке.

По словам чиновника, два белых льва были привезены в провинцию Альборз из Южной Африки три года назад.

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