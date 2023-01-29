На выборах президента в Чехии победил отставной генерал Петр Павел
- Азия и мир, политика
- 13:01, 29 января 2023
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CentralAsia (CA) - На выборах президента в Чехии победил отставной генерал Петр Павел, которому 61 год. Он обошел соперника, бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.
По предварительным результатам, Павел набрал больше 58%, явка на выборах составила почти 70%.
Петр Павел впервые участвует в президентских выборах.
Президент Чехии в основном выполняет церемониальные функции, но также он назначает премьер-министра, главу центрального банка и может оказывать давление на правительство в вопросах политики.
Петр Павел вступит в должность 9 марта и сменит на посту президента Милоша Земана, который поддерживал Андрея Бабиша в качестве своего преемника.
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