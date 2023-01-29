Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине. Сводка ВСУ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В течение 28 января Силы обороны Украины отбили атаки россиян в районах 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1 ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов из РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Российские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону.

Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки войск России в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполовка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Клищеевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок российских войск не обнаружено.

На Северском направлении российские войска обстреляли из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Середина Буда, Муравейня, Бачевск, Строительное, Волковка, Волфино и Юнаковка на Сумщине.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Двуречанское, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая, Стрелечья и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелены позиции украинских войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крохмальное на Харьковщине, Новоселовское Луганской области и Берестовое – Донецкой.

На Лиманском направлении российские войска обстреляли Макеевку, Червонопоповку и Диброву на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы 21 населенного пункта. В частности – Спирное, Белая Гора, Верхнекаменское, Раздоловка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещеевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под обстрел попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленка, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому воздействию подверглись 19 населенных пунктов. Среди них – Временка и Новополь в Донецкой области и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Степное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения российских войск, украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО, 6 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.