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В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Североатлантический альянс готов к прямому противостоянию с Россией, заявил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в эфире португальского телеканала RTP.

«Готовы», — ответил он, отвечая на вопрос журналистки, готово ли НАТО к прямой конфронтации с Россией.

Он указал, что после начала конфликта на Украине НАТО решила усилить восточный фланг альянса, отправив дополнительные силы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

«И я думаю, что это важный сигнал русским... [...], чтобы показать им, что мы готовы, если они решат прийти к НАТО», — сказал Бауэр.

Конфликт России и Запада не ограничивается только Украиной, считает он. «Это про возвращение к Советскому союзу», — заявил адмирал.

Он также счел, что поставки Киеву западного оружия сами по себе не являются эскалацией конфликта, поскольку «Украина пытается вернуть то, что ей принадлежит». По его утверждению, если «Россия остановится», то никакого обострения не будет.

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