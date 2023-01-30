Талибы запретили афганским студенткам сдавать вступительные экзамены в университеты

CentralAsia (CA) - В последнем указе талибы запретили афганским студенткам сдавать вступительные экзамены в университеты, которые должны состояться в следующем месяце, пишет Тolonews.

Министерство высшего образования движения «Талибан» разослало в афганские университеты и высшие учебные заведения уведомление о том, что афганские девушки не могут подавать заявки на вступительные экзамены в университеты до дальнейшего уведомления. Министерство Афганистана запретило девушкам регистрироваться для участия во вступительных экзаменах в университеты 1402 года (солнечный год).

За этим решением последовал еще один указ правительства талибов, запрещающий женщинам работать в неправительственных организациях, что вызвало возмущение как на национальном, так и на международном уровне.

После того, как талибы приказали на неопределенный срок запретить университетское образование для афганских девочек, несколько гуманитарных организаций, в том числе «Образование не может ждать» (ECW), глобальный фонд Организации Объединенных Наций с бюджетом в миллиард долларов для образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах, призвали власти талибов в Кабуле отменить свое решение приостановить университетское образование афганских женщин.

Ранее в этом месяце Организация исламского сотрудничества (ОИС) провела встречу, чтобы обсудить решение временного правительства Афганистана об ограничении доступа женщин к образованию и работе в неправительственных организациях.

Многие исламские страны и организации, в том числе Организация исламского сотрудничества (ОИС), осудили запрет на доступ женщин и девочек к работе и образованию как нарушение исламского права.

Участники встречи ОИК «подчеркнули, что образование является одним из основных прав человека, которым все люди должны пользоваться на основе равных возможностей и недискриминационным образом и не должны быть лишены», — говорится в заявлении ОИК по итогам этой встречи.

С 15 августа 2021 года де-факто власти запретили девочкам посещать среднюю школу, ограничили свободу передвижения женщин и девочек, исключили женщин из большинства областей рабочей силы и запретили женщинам посещать парки, спортивные залы и общественные бани. Кульминацией этих ограничений является заключение афганских женщин и девочек в четырех стенах их домов.

Талибы заявили, что запрет на доступ женщин к образованию и работе в НПО носит временный характер и что они работают над планами, чтобы проложить путь для доступа женщин к работе и образованию в соответствии с законами шариата.