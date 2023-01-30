Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу после нападения

- Азия и мир, политика
- 9:48, 30 января 2023
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CentralAsia (CA) - Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов объявил о полной приостановке работы посольства в Иране. Причиной стала эвакуация сотрудников после вооруженного нападения, передает APA.
В посольстве остаются пять человек, которые будут заниматься охраной административного здания и имущества. «Оставшиеся в посольстве не будут осуществлять дипломатическую деятельность»,— сказал Халафов.
Решение о приостановке деятельности посольства в Тегеране не распространяется на генконсульство в Тебризе, оно продолжает работать. Граждане Азербайджана в случае необходимости могут обратиться в это генконсульство.
В Тегеране 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. В результате погиб руководитель охранной службы посольства, еще двое сотрудников получили ранения.