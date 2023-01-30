Пентагон заявил о непричастности США к атаке беспилотников в Иране

CentralAsia (CA) - Американские военные не причастны к атаке с использованием беспилотников в Иране, сообщил официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер Reuters. Он отказался от дальнейших комментариев на этот счет.

Источники Al Arabiya ранее заявили, что за атакой стоят США и еще одна страна. По утверждению источников американского издания The Wall Street Journal, за этим стоит Израиль. В самом Иране пока ответственность за происшедшее ни на кого не возложили. МИД Израиля отказался от комментариев.

Минобороны Ирана ранее сообщило, что город Исфахан в центральной части страны 28 января подвергся нападению беспилотников. Утверждалось, что одно устройство сбила система противовоздушной обороны, два других «попали в оборонительные ловушки и взорвались».