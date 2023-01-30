Умер художник-мультипликатор Вячеслав Назарук. Он нарисовал «Кота Леопольда» и Мамонтенка

Вячеслав Назарук

CentralAsia (CA) - На 82-м году жизни 28 января умер Вячеслав Назарук - художник-мультипликатор, создавший некоторых самых известных мультипликационных персонажей киностудии «Союзмультфильм». В числе его работ были такие мультфильмы, как «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот» и «Раз ковбой, два ковбой». О смерти Назарука сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«После закрытия анимационной студии на телевидении он получил приглашение в США на студию Диснея, где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы писал картины, посвящённые событиям древнерусской истории», - написал Капков в своем Facebook.

Прощание с Назаруком, как уточнил Капков, состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

За мультфильмы о коте Леопольде, выходившие с 1975 по 1987 год, он получил Государственную премию СССР (вместе со сценаристом Аркадием Хайтом и режиссером Анатолием Резниковым).

Создатели мультфильмов о коте Леопольде: (слева направо) режиссер Анатолий Резников, автор сценария Аркадий Хайт и художник Вячеслав Назар

Еще один известный мультфильм, нарисованный Назаруком, - «Мама для мамонтенка» - он вышел на экраны в 1981 году.